Водитель брызнул "перцовкой" в оппонента в Алматы

Пострадавший сообщил, что получил ожог роговицы глаза второй степени.

Очевидцы опубликовали видеозапись конфликта между двумя водителями в Алматы. В ходе спора водитель Volkswagen Amarok достал перцовый баллон и брызнул в лицо мужчине из Lada Priora, передает zakon.kz.

Авторы видео сообщили, что инцидент произошел на пересечении проспекта Желтоксан с улицей Богенбай батыра.

Это была мощная струя, которая долетела до водительского окна, были видны капли на нем. То есть она не распылялась, а била прям в лицо. Обидчик спокойно уехал, а парень выполз из машины на проезжую часть, где его чуть не сбила машина. Глаза закрыты, кричит, его чуть не сбивает машина, я тащу его на обочину. Муж бежит за водой в кафе, потом за молоком (слышали что от перцового баллончика помогает умывание им). Помогали чем могли и как могли. Парню было очень плохо, говорил ничего не видит, был весь красный, - подписали авторы видео публикацию.

Они вызвали полицию и скорую, которые быстро прибыли к месту.

Видимо, насмотревшись видео с дедом, баллончиком брызгающим в полицейских, водитель Volkswagen решил, что и ему сойдет это с рук, - отметили очевидцы конфликта.

Они уточнили, что позже им позвонил пострадавший и сообщил, что получил ожог роговицы глаза второй степени.

Редакция обратилась в Департамент полиции Алматы за подробностями.

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