С Борисом Грачевским простились в Москве

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Художественного руководителя "Ералаша" похоронят на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания с Борисом Грачевским завершилась в Доме кино, передает zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, с художественным руководителем киножурнала "Ералаш" простились сотни поклонников, коллег, друзей и коллектив "Ералаша".
Гроб с телом Грачевского выносили под аплодисменты, которые длились несколько минут. Проститься с Грачевским пришли в том числе телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева, актеры Эммануил Виторган, Бедрос Киркоров, Александр Пашутин, Александр Рапопорт, Дмитрий Харатьян, Александр Новиков, Станислав Садальский, актриса Оксана Стешина, продюсер Марк Рудинштейн и многие другие.
Фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.
Худрук "Ералаша" умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее у него был диагностирован коронавирус.
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