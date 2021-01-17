Стали известны подробности о затонувшем у берегов Турции сухогрузе

Спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.

Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Менеджмент там украинский из Одессы, Tesoro Marine, - заявили в Российском профсоюзе моряков.

Обновление 19:05 - 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее.

Российский сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.

По последним данным, спасены шесть российских моряков и еще двое найдены погибшими.

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