Озвучены меры по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19 из-за роста заболеваемости в РК

По данным Минздрава РК, в результате принятых мер ситуация по распространению КВИ в прошлом году стабилизировалась и стала снижаться.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният провела совещание по вопросам организации медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Она озвучила меры по оказанию медпомощи пациентам с учетом роста COVID-19.

Гиният отметила, что на борьбу с коронавирусной инфекции COVID-19 были направлены все силы и средства государства. Были приняты меры по лекарственному обеспечению, необходимым медицинским оборудованием, строительству новых модульных инфекционных стационаров, выделены средства, разработан и постоянно совершенствуется протокол лечения и диагностики КВИ, алгоритм действий и т.д.

По данным Минздрава РК, в результате принятых мер ситуация по распространению КВИ в прошлом году стабилизировалась и стала снижаться.

Сегодня с учетом роста заболеваемости КВИ среди населения врачам на местах необходимо продолжить работу по обследованию прикрепленного населения, в первую очередь за теми, кто состоит на Д-учете, проводить мониторинг заболевших коронавирусом, чтобы своевременно выявлять случаи возможного утяжеления состояния здоровья и, в случае необходимости, госпитализировать. На местах нужно активно привлекать к работе мобильные бригады – они должны самостоятельно диагностировать, назначать лечение. Управлениям здравоохранения стоит активнее проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, как по признакам КВИ, правильной оценки своего состояния и преимуществам вакцинации. вице-министр здравоохранения Ажар Гиният

Также в ходе совещания подведены итоги работы координационных советов по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда и травмах, управлений острыми инсультами и онкологическими заболеваниями.

По рекомендациям координационных советов, с учетом этиологии и патогенеза КВИ важно обращать особое внимание на пациентов с болезнями системы кровообращения, наладить динамическое наблюдение за всеми этими пациентами, обеспечить пациентов лекарствами на амбулаторном уровне, а также усилить материальное и кадровое обеспечение специализированных центров, - отметили в Минздраве.

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