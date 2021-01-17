Названа причина крушения сухогруза у берегов Турции

На борту сухогруза находились 12 граждан Украины.

Плохие погодные условия, согласно предварительным данным, стали причиной крушения у берегов Турции сухогруза, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз "Арвин", в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию. К настоящему моменту спасены шесть человек, - отметили в администрации.

Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве также добавили, что "владельцем судна является украинская компания".

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье.

По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, по меньшей мере два члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены.

ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в районе провинции Бартын в Черном море.

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