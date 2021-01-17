"Кайрат" установил рекорд Лиги чемпионов по футзалу

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17-кратный чемпион Казахстана в 17-й розыгрыш кряду участвует в Лиге чемпионов.
"Кайрат" установил рекорд еврокубков, приняв участие в 17-м розыгрыше подряд, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.ru.
17-кратный чемпион Казахстана в 17-й розыгрыш кряду участвует в Лиге чемпионов (Кубок УЕФА). Это является абсолютным рекордом среди клубов Европы.
С 2004 года "Кайрат" выиграл два Кубка УЕФА, один раз выходил в финал и трижды выигрывал бронзовые медали.
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