"Кайрат" установил рекорд Лиги чемпионов по футзалу

17-кратный чемпион Казахстана в 17-й розыгрыш кряду участвует в Лиге чемпионов.

"Кайрат" установил рекорд еврокубков, приняв участие в 17-м розыгрыше подряд, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.ru.

17-кратный чемпион Казахстана в 17-й розыгрыш кряду участвует в Лиге чемпионов (Кубок УЕФА). Это является абсолютным рекордом среди клубов Европы.

С 2004 года "Кайрат" выиграл два Кубка УЕФА, один раз выходил в финал и трижды выигрывал бронзовые медали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!