По данным РГП "Казгидромет", местами ожидаются туман, низовая метель, гололед и сильный ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана с 20:00 17 января по 21:00 18 января, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 18 января в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15 м/с. В Актобе ночью ожидается туман.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидается туман.

Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

17-18 января в Павлодарской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, местами 23 м/с. В Павлодаре 17-18 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

18-20 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 19-20 января - гололед, низовая метель. 18-20 января местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, днем - 19, ночью и утром 20 января - порывы 23-28 м/с. В Таразе 18-20 января временами ожидаются туман, 19-20 января - гололед. Ночью и утром 20 января ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-95%.

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