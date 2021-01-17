Навальный сел в самолет в Берлине и возвращается в Россию

В Москву борт должен прилететь около 22:30 по Нур-Султану.

Российский политик Алексей Навальный сел в самолет Берлин - Москва, передает zakon.kz.

По информации Mash, Навального привезли к самолету на черной Audi с СГУ. Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции.

На кадрах видно, как политик с женой вышли из Audi и поднялись на борт. В Москву самолет должен прилететь около 22:30 часов по Нур-Султану.

О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.

Ранее стало известно, что московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск.

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