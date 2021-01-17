Узбекистан обогнал Казахстан в рейтинге военной мощи

Из 138 государств Узбекистан занимает 51-ю позицию, оставаясь сильнейшей в регионе.

Вооруженные силы Узбекистана улучшили позиции в глобальном рейтинге военной мощи, поднявшись на 51-ю строчку, опередив Казахстан, который занял 62 место, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

Согласно исследованию Global firepower, Узбекистан пропустил перед собой Беларусь (50-е место). Россия и Украина заняли второе и 25 место соответственно.

Для сравнения военной мощи государств авторы Global Firepower Index используют сложную методику оценки, в которой учитываются свыше 50 различных факторов. По результатам подсчетов, армия получает оценку (Power index или PwrIndex), примерно отражающую ее возможности.

Для большей объективности оценок применяется система бонусных и штрафных баллов. Кроме того, объективность призваны обеспечить несколько дополнительных условий:

- в оценке не учитывается ядерное оружие;- учитываются географические особенности государства;- оценка учитывает не только количество вооружений и техники;- в оценке учитывается производство и потребление некоторых ресурсов;- государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафные баллы за отсутствие ВМС;- за ограниченные возможности военного флота налагается штраф;- в оценке не учитываются особенности политического и военного руководства страны.

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