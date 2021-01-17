Казахстанские города сняли из космоса

Приложение zakon.kz
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Ярко освещенные города покрыты сиянием.
Международная космическая станция опубликовала фотографии территории Казахстана, сделанные из космоса, передает zakon.kz.
Этот вид с Международной космической станции, вращающейся на высоте более 264 миль над Казахстаном, смотрит на север, в сторону России, с ярко освещенными городами, покрытыми сиянием, − говорится в описании к публикации Instagram.
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