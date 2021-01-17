Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

Первоначально посадка планировалась в аэропорту Внуково.

Согласно данным Flightradar самолет с Навальным на борту сел в аэропорту Шереметьево, передает zakon.kz.

Ранее борт поменял траекторию. Первоначально посадка планировалась в аэропорту Внуково, где собрались около 600 человек, по данным Mash.

Алексей Навальный сел в самолет Берлин - Москва сегодня, 17 января. Он прибыл в аэропорт в сопровождении экипажей полиции.

О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.

Ранее стало известно, что московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск.

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