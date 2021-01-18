Мужчина похитил дорожный знак с солнечными батареями в Караганде

Ущерб составил 130 тысяч тенге.

30-летнего мужчину, укравшего дорожный стробоскоп, задержли карагандинские полицейские, передает zakon.kz.

В Юго-Восточный отдел полиции города Караганды поступило сообщение из одного ТОО о том, что неизвестный похитил дорожный стробоскоп с солнечными панелями. Прибор был смонтирован вдоль дороги в качестве предупреждающего дорожного знака.

Ущерб составил 130 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража”.

14 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 30-летнего мужчину, который дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Ведется расследование.

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