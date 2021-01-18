Голливудский актер похвалил казахстанскую теннисистку

Он записал ее в любимчики.

Голливудский актер и режиссер Рассел Кроу впечатлился казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, передает Vesti.kz.

Сегодня Путинцева опубликовала видео, как ей из-за карантина приходится тренироваться в номере отеля.

На это ответил известный по ролям в фильмах "Гладиатор", "Ной", "Игры разума", "Нокдаун", "Мумия" Кроу. Он написал в своем Twitter: "Теперь у меня новая любимая теннисистка на Australian Open".

Стоит отметить, что на пост Путинцевой ответили и другие теннисистки, в том числе дочь Майка Тайсона - Милан.

Australian Open-2021 начнется в Мельбурне 8 февраля. В турнире примут участие шесть представителей Казахстана: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Александр Бублик и Михаил Кукушкин.

Из игроков "большой десятки" соревнования пропустят только Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарец Роджер Федерер. Действующими победителями турнира являются американка София Кенин и серб Новак Джокович.

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