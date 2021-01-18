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Море "закипело" в Одессе

Фото: obozrevatel.com 18 января 2021, 01:55

Подобный эффект возник из-за разницы температур воздуха и воды.

Море "закипело" в Одессе, кадры природного явления очевидцы публикуют в социальных сетях, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

Подобный эффект возник из-за разницы температур воздуха и воды, пояснили эксперты.

При 6-7 градусах вода в море должна начинать замерзать. При этом выделяется достаточное количество тепла. И будет казаться, что море дымится.

заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера

Отмечается, что морозы пришли в Одессу, когда температура воды была выше 0°C, из-за чего и начал образовываться пар.

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