Двухэтажное здание горело близ Кок-Тобе

В ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 31 человек личного состава, в том числе и руководство ДЧС Алматы.

17 января вечером в Медеуском районе Алматы, в районе Коктобе загорелось двухэтажное здание, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, пожар произошел по адресу: улица Таттимбета, дом 88 В. По прибытии открытым пламенем горели мансарда и кровля двухэтажного здания, создалась угроза перехода огня на расположенный рядом эркер.

Пожар локализован за 36 минут, ликвидирован в 22:02. Не допущено распространение огня на близлежащие строения. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 31 человек личного состава, в том числе и руководство ДЧС Алматы.

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