60 человек эвакуировали из ЖК в Нур-Султане после сообщения о бомбе

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане жителей жилого комплекса эвакуировали после сообщения о бомбе, сообщает zakon.kz.

16 января в 22.03 на канал 102 поступило сообщение о том, что в одном из ЖК установлена бомба. По приезду сотрудников полиции было эвакуировано около 60 человек, взрывное устройство не обнаружено. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, - добавили в ДП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!