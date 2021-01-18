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60 человек эвакуировали из ЖК в Нур-Султане после сообщения о бомбе

Фото: diapazon.kz 18 января 2021, 07:35

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане жителей жилого комплекса эвакуировали после сообщения о бомбе, сообщает zakon.kz.

16 января в 22.03 на канал 102 поступило сообщение о том, что в одном из ЖК установлена бомба. По приезду сотрудников полиции было эвакуировано около 60 человек, взрывное устройство не обнаружено. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, - добавили в ДП.

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