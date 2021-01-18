Более 1000 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в РК за сутки

Всего в стране подтверждено 169 099 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 169 099 случаев, из них:

в городе Алматы - 20444(+97), в городе Нур-Султан - 20020(+125), в ВКО - 19548 (+28), в Атырауской области - 14952(+71), в Карагандинской области - 12782(+62), в Павлодарской области - 10573(+155), в ЗКО – 9935(+47), в СКО - 9562(+55), в Костанайской области - 8671(+74), в Акмолинской области - 8341(+99), в Алматинской области - 8192(+94), в городе Шымкент - 5726(+19), в Жамбылской области - 5271(+24), в Мангистауской области - 3886(+17), в Туркестанской области - 3889(+10), в Актюбинской области - 3819(+21), в Кызылординской области - 3488(+5). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 35, в Акмолинской области - 53, в Алматинской области - 21, в Атырауской области - 66, в ВКО - 9, в ЗКО - 39, в Карагандинской области - 36, в Костанайской области - 1, в Кызылординской области - 11, в Мангистауской области - 2, в Павлодарской области - 79, в СКО - 107, в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 153 503 человека от COVID-19.

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