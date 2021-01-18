Минздрав обновил данные по смертности от коронавируса в РК за сутки

По данным Минздрава, от коронавируса скончались 8 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - 2.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 января, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса скончались 8 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - 2.

На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 24 875 человек (13 180 КВИ+ и 11 695 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 570 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 305 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 294 пациента; • в состоянии крайней степени тяжести – 60 пациентов; • на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 16 января зарегистрировано 17 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 40 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 848, случаев с летальным исходом - 540, всего выздоровели – 34 613 человек.

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