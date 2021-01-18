Пожилую мать избили дочери и зятья в Шымкенте из-за дележки дома

По словам адвоката, повод банальный - не поделили отчий дом.

Пожилую мать избили дочери и зятья в Шымкенте из-за дома, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал адвокат Еркин Кахаров на своей странице в Facebook.

По его словам, пожилую женщину избили собственные дочери со своими мужьями. Повод банальный - не поделили отчий дом, к которому никто не имеет никакого отношения.

Он отметил, что началось все в 2018 году, когда она подарила своей младшей дочери дом, который построила совместно с покойным мужем, и в котором прожила всю жизнь, с условием совместного проживания.

По трагической случайности, буквально через десять дней после оформления дома, та самая младшая дочь умирает. Наследником недвижимости стали муж этой самой младшей дочери, ее двое детей. 1/8 дома, согласно закону, принадлежит самой бабушке (...), как наследнице первой очереди. Муж младшей дочери через 40 дней после смерти жены, попросил свою тещу убраться из дома, на что бабушка (...) ответила, что уходить ей некуда, и что ее дом здесь. Тут и начались судебные процессы, которые бабушка (...) "успешно" проиграла, отдав адвокатам все свои сбережения. адвокат Еркин Кахаров

По ее словам, на судебные разбирательства она отдала 1,8 миллиона тенге.

Дальше-больше. В союзники муж младшей дочери берет оставшихся двух дочерей (...), которые хотят свою долю отчего дома. Вот они то и пришли на разборки и избили собственную мать. Мы обратились в полицию с заявлением, но она поймала тишину, - пишет адвокат.

Как отметил Кахаров, после всего, что случилось, она "хотела наложить на себя руки", но все "обошлось без жертв".

Также он сообщил, что по просьбе одного журналиста адвокат взялся за это дело бесплатно.

Департамент полиции г. Шымкент, Абайский УП г. Шымкент, просим наказать избивших бабушку ее дочерей и зятьев. У бабушки (...) перелом кисти левой руки в двух местах, многочисленные кровоподтеки и ссадины, - заключил адвокат.

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