Артисты "Астана Опера" принесли 28 побед в копилку наград в этом театральном сезоне 

Каждое выступление артиста за рубежом – это возможность заявить о нашем театре на международной арене.

Восьмой театральный сезон "Астана Опера" радует не только громкими премьерами, но и множеством побед артистов на престижных международных конкурсах и фестивалях. И хотя сезон в самом разгаре, солисты балета, музыканты оркестра, концертмейстеры уже сейчас показали колоссальные результаты – ими было завоевано 28 побед, сообщает zakon.kz.

Каждое выступление артиста за рубежом – это возможность заявить о нашем театре на международной арене. Известно, что в период пандемии часть конкурсов проходила в онлайн-режиме, музыканты высылали записи своих выступлений и после оценки членов международного жюри получали призовые места, однако большинство выступлений прошло в традиционной форме, где жюри могло воочию оценивать мастерство артистов. Конечно, это непросто совмещать насыщенную театральную жизнь с участием в конкурсах, но радует то, что наши солисты ежегодно подтверждают свой высокий профессиональный уровень. Надеюсь, что вторая половина театрального сезона будет не менее продуктивной, и мы не раз порадуем поклонников классического искусства хорошими новостями о воодушевляющих победах артистов труппы. заслуженный деятель Казахстана, директор "Астана Опера" Галым Ахмедьяров

Так, музыканты оркестра Дамиля Махпирова (гобой), Алексей Косырев (флейта), Алмаз Токпанов (кларнет), Асет Нельдыбаев (фагот), Марат Конусбаев (валторна) получили Первые премии на Международном фестивале "Таланты Бессарабии" (г. Белгород, Россия), на 24-ом фестивале "Серебряные трубы Поволжья", а также на Международном конкурсе "Golden star" (г. Одесса, Украина). Айгерим Даутбаева (флейта) завоевала Гран-при на I Международном конкурсе исполнителей "Наследие" (г. Прага, Чехия). Музыканты оркестра Айгерим Даутбаева (флейта), Ерболат Ташкенбаев (ударные инструменты), Максат Сулейменов (ударные инструменты) принесли театру Гран-при на Международном многожанровом конкурсе "Новогодний калейдоскоп талантов" (г. Москва, Россия).

Шернияз Назаров (фагот) занял первые места на IX Международном конкурсе-фестивале им. Должикова и VI Международном фестивале им. Халилова "Воронежские духовые ассамблеи" (г. Воронеж, Россия). Асет Нельдыбаев (фагот) завоевал первое место на Международном конкурсе "Camerton competition" (г. Москва, Россия). Тромбонист Фархад Булатов стал лауреатом I степени на VIII Международном конкурсе "Grand Music Art", МГК им. Чайковского и на IV Международном музыкальном конкурсе имени Р.М. Глиэра, МГК им. Чайковского (г. Москва, Россия). Обладатель четырех Гран-при, Заслуженный деятель Казахстана, ведущий солист балетной труппы Бахтияр Адамжан блестяще выступил в дуэте с солисткой Большого театра Анастасией Сташкевич на Международном фестивале балета "Dance Open", (г. Санкт-Петербург, Россия). Стоит отметить, что без участия Бахтияра Адамжана не обходится практически ни один крупный балетный фестиваль в мире.

А также многие другие артисты завоевали призовые места на различных международных конкурсах. Все они подчеркнули, что победа дает стимул к достижению новых целей, а также прекрасный шанс получить ангажемент от профессионального жюри, в составе которого представители известных музыкальных международных агентств и оперных домов.

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