Петарды взорвались во рту женщины

Медосмотр выявил у Лизы химические ожоги губ и десен.

Женщина по ошибке решила съесть петарды вместо конфет и чуть не лишилась зубов, передает zakon.kz.

Это произошло в британском городе Рагби. 48-летняя Лиза Бутройд перепутала конфеты с небольшими петардами-фейерверками, пишет Southwest News Service.

Она купила коробочку Fun Snaps - набор небольших бомбочек с мелкими камнями внутри, покрытыми пиротехническим составом, которые издают хлопок от удара о поверхность. В магазине эта петарды оказались на одной полке с леденцами, поэтому Лиза и купила их по ошибке. Пострадавшая отметила, что если бы решила ими угостить ребенка, они разорвали бы ему рот.

Я помню момент, когда съела горсть "сладостей" и сразу почувствовала взрыв во рту и жгучую боль, - рассказала Бутройд, отметив, что один из ее зубов треснул от взрыва.

Медосмотр выявил у Лизы химические ожоги губ и десен. К счастью, зубы остались все на месте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!