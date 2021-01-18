Петарды взорвались во рту женщины

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Медосмотр выявил у Лизы химические ожоги губ и десен.
Женщина по ошибке решила съесть петарды вместо конфет и чуть не лишилась зубов, передает zakon.kz.
Это произошло в британском городе Рагби. 48-летняя Лиза Бутройд перепутала конфеты с небольшими петардами-фейерверками, пишет Southwest News Service.
Она купила коробочку Fun Snaps - набор небольших бомбочек с мелкими камнями внутри, покрытыми пиротехническим составом, которые издают хлопок от удара о поверхность. В магазине эта петарды оказались на одной полке с леденцами, поэтому Лиза и купила их по ошибке. Пострадавшая отметила, что если бы решила ими угостить ребенка, они разорвали бы ему рот.
Я помню момент, когда съела горсть "сладостей" и сразу почувствовала взрыв во рту и жгучую боль, - рассказала Бутройд, отметив, что один из ее зубов треснул от взрыва.
Медосмотр выявил у Лизы химические ожоги губ и десен. К счастью, зубы остались все на месте.
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