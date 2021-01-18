Глава "ФНБ "Самрук-Қазына" заслушал предварительные итоги "Казатомпром" за 2020 год

В 2020 году Казатомпрому удалось выплатить по итогам 2019 года дивидендов на 24% больше, чем в предыдущем году.

Председатель Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов рассмотрел предварительные итоги АО "НАК "Казатомпром" за 2020 год.

Так, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, финансово-производственные показатели компании выглядят оптимистично. В 2020 году Казатомпрому удалось выплатить по итогам 2019 года дивидендов на 24% больше, чем в предыдущем году.

Наряду с этим, компания продолжает улучшение в процессе закупок. Доля местного содержания в услугах доведена до 93%, товарах - 71%.

По словам главы компании Галымжана Пирматова, несмотря на внешние кризисные явления, "Казатомпром" увеличил участие на рынке. Кроме того, продолжает расти интерес инвесторов к IPO и SPO. Капитализация компании выросла с 3 млрд до 4,7 млрд долларов. Отметим, что за несколько этапов IPO и SPO продано акций и ГДР на сумму 790 млн долларов. Все эти средства досрочно направлены в Нацфонд. Также продолжается реализация программы трансформации. Чистые выгоды при плане 1,1 млрд тг предварительно составят 1,9 млрд тг.В завершение, Ахметжан Есимов поручил продолжить начатые улучшения в работе компании, развивать рынки сбыта, повышать финансовую дисциплину и ускорить завершение уже начатых проектов.

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