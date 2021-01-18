Экс-"Камызяки" из КВН пошутили про казахстанский город

Все началось с того, что им передали привет.

Про Костанай пошутили Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, выигравшие в составе команды КВН "Камызяки" Высшую лигу, во время своего прямого эфира в Instagram, передает zakon.kz со ссылкой на Qostanay.TV.

Один из подписчиков передал привет юмористу от жителей Костаная.

Вообще, Костанай пишется через тире — Коста-Най, — тут же отреагировал Мусагалиев.

Хотели назвать город Коста-Рика, но такое название уже было занято. Поэтому назвали Коста-Най, — поддержал тему его друг и партнёр по телепрограммам Денис Дорохов.

Ранее Азамату Мусагалиеву в Костанае написали стихотворение.

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