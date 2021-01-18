Что происходит на часто закрываемой трассе в Алматинской области

Не игнорируйте сообщения о штормовых предупреждениях.

В Алматинской области зимний период сопровождается продолжительными морозами, метелями, буранами, порывами шквального ветра, снежными заносами. К примеру, с начала зимнего периода на автодороге "Ушарал-Достык" Алакольского района 12 раз закрывали дороги, сообщает zakon.kz.

По сведениям РГП "Казгидромет", в ряде районов области порывы ветров достигали свыше 25-30 м/с.

Авто и железнодорожное сообщение "Ушарал-Достык" проходит по участку называемому Джунгарские Ворота.

По информации ДЧС области, Джунгарские ворота - горный проход между Джунгарским Алатау с запада и хребтом Барлык с востока, представляющий собой плоский и широкий более 10 км коридор длиной около 50 км, по которому проходит государственная граница между Казахстаном и Китаем.

Джунгарские Ворота образуют природную аэродинамическую трубу. В проходе воздух сжимается и в соответствии с законом Бернулли ускоряется, из-за чего могут образовываться сильные ветры до 70 м/с.

Только с начала 2021 года на автодороге уже были спасены и эвакуированы 24 человека, из снежного заноса вызволено 12 единиц техники.

15 января на 130 км. в снежном заносе застряли 9 грузовых автомашин, в салонах которых находились 12 человек. Пятеро спасателей смогли добраться лишь вечером 16 января.

Ночью 16 января спасатели эвакуировали 12 водителей в безопасное место, на железнодорожную станцию "Жаланашколь". Переждав ночь, спасатели вернулись по месту дислокации в село Акши, водители на поезде направились на станцию Достык, - отметили в ДЧС.

ДЧС напоминает о правилах поведения при снежных заносах:

- при выезде в дальнюю дорогу в автомобиле необходимо иметь теплые вещи, продукты питания, аптечку, буксировочный трос, лопату, восковые свечи, палатку или целлофан и все что, может пригодится Вам в критической ситуации.

- не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, если есть возможность, то вернуться назад до ближайшего населенного пункта, дождаться расчистки дороги.

- если Вы все-таки стали пленником снежного заноса в ненаселенном пункте, в неблагополучных погодных условиях, не пытайтесь покинуть автомобиль, укройте двигатель автомобиля со стороны радиатора, позвоните по номеру 112.

- периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним; Не занесенный снегом автомобиль – хороший ориентир для поисковой группы.

- двигатель автомобиля необходимо периодически прогревать во избежание его "замораживания", при прогревании автомобиля важно не допустить попадания в кабинку (кузов, салон) выхлопных газов, с этой целью важно следить, чтобы выхлопная труба не завалилась снегом и располагалась по направлению ветра.

- если в пути вместе окажется несколько человек (на нескольких автомобилях), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль в качестве укрытия, дожидаться спасательного подразделения.

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