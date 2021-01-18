Коронавирус в Казахстане: Алматы перешел в новую зону

Приложение zakon.kz
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Казахстан находится в "желтой" зоне.
Опубликована статистика по уровню распространения заболевания коронавирусом в регионах страны, передает zakon.kz.
Согласно Матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 января:
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская и Атырауская области.
В "желтой" зоне - СКО, ЗКО, Алматинская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент и оставшиеся регионы.
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