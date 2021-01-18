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Коронавирус в Казахстане: Алматы перешел в новую зону

Фото: Золотухин/zakon.kz 18 января 2021, 09:44

Казахстан находится в "желтой" зоне.

Опубликована статистика по уровню распространения заболевания коронавирусом в регионах страны, передает zakon.kz.

Согласно Матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 января:

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская и Атырауская области.

В "желтой" зоне - СКО, ЗКО, Алматинская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент и оставшиеся регионы.

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