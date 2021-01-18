Помощник Президента РК привился от коронавируса

Он отметил, что после первой прививки не почувствовал никаких побочных эффектов.

Помощник Президента РК по политическим вопросам Ерлан Карин привился от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своем Facebook 16 января. В этот день он получил вакцину QazCovid во второй раз.

В соответствии с требованием вакцинации, нужно привиться дважды, т. е. через 21-22 дня. Например, китайская вакцина прививается второй раз через 26-28 дней. Это для укрепления иммунитета в организме. Ближайшие три нельзя мочить, заниматься спортом, - написал Карин.

Он отметил, что после первой прививки не почувствовал никаких побочных эффектов.

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