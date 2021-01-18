"Кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара отравляют воды Колумбии

Моча и фекалии животных увеличивают концентрацию фосфатов и азота в воде.

"Кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара быстро размножаются и представляют угрозу для экосистемы Колумбии, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, животные попали в страну в 1980-х годах, когда их нелегально ввез наркоторговец для своего личного зоопарка.

После его смерти правительство взяло под свой контроль поместье. Большую часть животных вывезли, но четырех бегемотов бросили на произвол судьбы в пруду, откуда за прошедшее время их потомки распространились по бассейну реки Магдалены.

Специалисты отмечают, что в стране обитает от 80 до 100 бегемотов, но к 2040 году их число может достичь почти 1500, после этого воздействие африканских животных на окружающую среду станет необратимым, а их количество станет невозможно контролировать.

Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но мы должны признать, что никакая другая стратегия не сработает, — отметила эколог Натали Кастельбланко-Мартинес.

Ученый отмечает, что моча и фекалии животных увеличивают концентрацию фосфатов и азота в воде, а паразиты и заболевания, которые способны переносить бегемоты, могут передаваться местной фауне, а также домашним животным и даже человеку.

Экологи уже много лет пытаются стерилизовать бегемотов, но это требует много времени и усилий, а доступных ресурсов очень мало.

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