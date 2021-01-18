Как использовать маску на крещенских купаниях 

Вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться.

Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты можно пренебречь, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Заразиться коронавирусом при окунании в прорубь вряд ли получится, зато такое возможно в палатке, помещении для обогрева.

В очереди по-разному бывает, если люди тесно стоят, то, конечно, надо помнить, что маска должна присутствовать. Но особенно в помещении для обогрева, там народу много - и есть возможность заразиться. Малышев.

Инфекционист уточнил, что снять маску стоит на выходе из помещения. При этом при непосредственном погружении в прорубь средствами защиты можно пренебречь, потому что вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться.

Пришел - быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение - там надо надеть маску. подчеркнул инфекционист.

Стоит обработать руки антисептиком после того, как человек покинет помещение для обогрева.

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