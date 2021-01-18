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На западе Казахстана похолодает до минус 30 градусов

Фото: 1istochnik.ru 18 января 2021, 10:51

На юге страны прогнозируют гололед.

На западе Казахстана ожидается похолодание, сообщает zakon.kz.

Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на 19-21 января.

По данным РГП "Казгидромет", на западе страны похолодает до минус 30.

Южный циклон, с центром над Каспийским морем, смещаясь в северо-восточном направлении, вызовет осадки, усиление ветра, на севере с метелями, на юге – гололед. Однако, уже 21 января на западные регионы страны начнет оказывать свое влияние отрог антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха ночью до 22…30℃, - говорится в сообщении.

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