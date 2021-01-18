Очередной кокпар на 200 человек устроили в Туркестанской области 

В отношении организатора кокпара составили административный протокол.

В Туркестанской области полицейские выявили очередной кокпар с участием около 200 человек, сообщает zakon.kz.

При мониторинге социальных сетей полицейские выявили видеозапись организации неизвестными лицами игры кокпар.

При проверке стражи порядка установили, что национальная игра проходила возле аула Жымбыл Жетысайского района. Один из сельчан нарушил требования карантинного режима и устроил кокпар с участием около 200 человек.

С участниками мероприятия полицейские провели разъяснительную работу о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических норм и распустили собравшихся по домам.

На сегодняшний день в отношении организатора кокпара составили административный протокол по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции" и направили собранные материалы в СЭС для принятия законного решения, - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

10 ноября 2020 года на 83 тысячи тенге оштрафовали мужчину за организацию кокпара в Туркестанской области. Он тоже устроил кокпар на 200 человек.

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