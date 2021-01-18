Курс доллара подрос на торгах

Курд доллара поднялся на 0,73 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,18 тенге (+0,73), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,5,-422 тенге, евро – 508-512 тенге, рос. рубль - 5,70-5,76 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 18 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,82%, составив $51,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,94% — до $54,59 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!