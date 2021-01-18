Первый казахстанский вор в законе Серик-голова получил срок в Алматы

Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

В Алматы оглашен приговор Серику Джаманаеву, криминальному авторитету, передает zakon.kz.

В СМУС города сообщили, что в отношении Джаманаева и членов его преступной группы рассмотрели три эпизода вымогательства, один из которых был сопряжен с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, что повлекло его смерть по неосторожности.

Судом установлено

Джаманаев, освободившись из мест лишения свободы в мае 2019 года, создал и руководил ОПГ, куда вошли остальные 10 подсудимых. Целью ОПГ являлось незаконное обогащение путем вымогательства имущества у граждан, с применением психического и физического насилия.

Первый эпизод

Членам ОПГ в 2019 году стало известно, что руководитель одного из ТОО, потерпевший "И", получил крупный контракт на строительство автодороги. Проведя несколько встреч с потерпевшим, участники преступной группы вынудили его дать согласие на то, чтобы Джаманаев выступил в роли его делового партнера, в чьи функции будет входить общее покровительство. За свои услуги Джаманаев потребовал выплаты 10% от суммы контракта. Осознавая, что Джаманаев является криминальным авторитетом, потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился на его условия.

Во время строительства у потерпевшего возникли обстоятельства, которые помешали закончить объект и получить оплату от заказчика. Джаманаев не согласился предоставить потерпевшему отсрочку для уплаты им вознаграждения. И ОПГ совершила вымогательство денег на сумму более 33 миллионов тенге, переписав долю в ТОО и земельный участок. В процессе вымогательства потерпевшего дважды избивали, в том числе сам Джаманаев.

Второй эпизод

В 2008 году Джаманаев передал потерпевшему Б. для содержания в табуне трех лошадей. Впоследствии Джаманаев был осужден на длительный срок. В 2019 году он освободился и потребовал у Б. передать ему 84 лошади. Б. объяснил, что был падеж скота и по объективным причинам он не сможет выполнить требования. Джаманаев с помощью членов преступной группы стал вымогать у потерпевшего имущество в счет выдуманного им долга и забрал имущество на 41 миллион тенге, в том числе, машину, мотоцикл, снегоход, два земельных участка, переоформив все на своих родственников.

Третий эпизод

В январе 2020 года Джаманаев после смерти племянницы узнал, что она передавала С. и его друзьям сумму в размере 1 200 000 тенге, которые не были возвращены. Джаманаев воспринял эти действия по отношению к родственнице как подрыв его авторитета. И Джаманаев стал вымогать деньги у отца С. и его друга. Он и члены преступной группы вывезли обоих потерпевших в безлюдное место и потребовали 5 миллионов тенге, после чего избили их. В результате С. от полученных травм скончался на следующий день.

Подсудимый Джаманаев вину не признал полностью, а остальные участники преступной группы в суде дали признательные показания.

Решение суда

Приговором суда Джаманаев признан виновным и ему назначено по совокупности преступлений наказание в виде 19 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, с отбытием первых пяти лет в учреждении полной безопасности.

Изъятые при обыске по месту его проживания 1 750 000 тенге и 6 500 долларов США, нажитые преступным путем, вместе с дорогим автомобилем, приобретенным на преступные средства, конфискованы в доход государства. В его действиях признан опасный рецидив преступлений.

Во время досудебного расследования остальные подсудимые сотрудничали со следствием, способствовали раскрытию преступления, изобличали других участников, в том числе подтвердили руководящую роль организатора преступной группы Джаманаева.

В зависимости от степени участия им назначены различные сроки наказания от 5 до 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

3 февраля 2020 года стало известно о задержании криминального авторитета Серика Джаманаева и его "команды". Из информации от КНБ известно, что их подозревали в ряде серьезных преступлений, в том числе убийстве. Согласно информации из открытых источников, Джаманаев Серик - первый "вор в законе" Казахстана, и один из самых знаменитых казахстанских преступников. Через несколько дней после его задержания в Кордайском районе Жамбылской области произошли беспорядки. Погибли 10 человек, пострадали более 150. Кыргызские СМИ предположили, что причиной массового конфликт а мог быть передел сфер влияния криминалитетов, организованный группировкой "Серика головы"

Читайте также: Первый казахстанский вор в законе. Что известно о "Серике-голова"

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!