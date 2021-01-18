Появилось видео, как мужчина в балаклаве обокрал детский учебный центр в Нур-Султане

Вывозил награбленное он на такси.

В Нур-Султане полицейские задержали подозреваемого, обокравшего детский учебный центр, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, добычей злоумышленника стали телевизор LG, принтер марки HP и микроволновая печь, общей стоимостью 1 млн 200 тысяч тенге.

Установлено, что мужчина в ночное время, путем отжатия окна проник в учебный центр, находящийся на цокольном этаже, где совершил кражу. Чтобы его лицо не распознали камеры наблюдения, мужчина надел балаклаву. Вывозил награбленное на такси, водитель которого ждал его на соседней улице и ни о чем не подозревал. Несколько рейсов пришлось совершить преступнику, чтобы загрузить похищенные вещи в автомашину. При этом, чтобы не привлечь внимание посторонних, все эти действия совершались не спеша, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель.

Подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Проводится досудебное расследование.

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