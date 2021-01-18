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В полиции Шымкента прокомментировали избиение пожилой женщины

Фото: 24tv.ua 18 января 2021, 11:42

Ведется досудебное расследование.

Избиение пожилой женщины прокомментировали в полиции Шымкента, сообщает zakon.kz.

На данный момент ведется досудебное расследование.

По информации ведомства, избивали ее мужья дочерей.

Местная жительница 1950 года рождения заявила о ее избиении родственниками. Сотрудниками Управления полиции Абайского района ведется досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По окончании следственных действий будет принято процессуальное решение, - уточнили в ДП.

Как выяснилось, повод оказался банальным - не поделили дом.

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