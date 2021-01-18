В полиции Шымкента прокомментировали избиение пожилой женщины

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Ведется досудебное расследование.
Избиение пожилой женщины прокомментировали в полиции Шымкента, сообщает zakon.kz.
На данный момент ведется досудебное расследование.
По информации ведомства, избивали ее мужья дочерей.
Местная жительница 1950 года рождения заявила о ее избиении родственниками. Сотрудниками Управления полиции Абайского района ведется досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По окончании следственных действий будет принято процессуальное решение, - уточнили в ДП.
Как выяснилось, повод оказался банальным - не поделили дом.
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