В ВОЗ уточнили период заразности заболевших COVID-19

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для лиц, контактировавших с заболевшими.

Большинство инфицированных COVID-19 могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает zakon.kz.

Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, - сообщила она "Российской газете".

Инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для лиц, контактировавших с заболевшими. Эта рекомендация основана на продолжительности инкубационного периода.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 млн человек.

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