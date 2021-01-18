Потерял техпаспорт на автомобиль. Что делать? 

Необходимо обратиться в СпецЦОН.

Вопросы по восстановлению документов, как правило, являются одними из самых часто задаваемых у граждан. Практически каждый из нас сталкивался с утерей, кражей или порчей важных документов и нуждался в четких инструкциях о том, как их восстановить, сообщает zakon.kz.

И все таки, как восстановить техпаспорт на автомобиль, официально называемый свидетельством о регистрации транспортного средства (СРТС), а также о других случаях, когда его требуется заменить.

Как следует из названия, СРТС – это документ, выдаваемый при регистрации транспортного средства (ТС), т.е. при его покупке или переоформлении на себя. Согласно законодательству, СРТС подтверждает допуск ТС к участию в дорожном движении.

Что делать, если вы потеряли техпаспорт на автомобиль

При утере СРТС необходимо обратиться в Специализированный отдел НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан" для автовладельцев (СпецЦОН).

Какие документы нужны для восстановления техпаспорта

удостоверение личности квитанция об уплате (1,25 МРП) государственной пошлины за выдачу СРТС

Не исключены случаи, когда теряются сразу все важные документы вследствие привычки хранить их в одном месте, например, в портмоне. Тогда первым делом нужно восстановить удостоверение личности, т.к. без него остальные документы заказать нельзя - сообщает пресс-служба филиала "Правительства для граждан" по ВКО.

Кроме того, при смене ФИО дополнительно к вышеперечисленному списку необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение ФИО, а в случае переоборудования или изменения типа ТС нужно предоставить свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Напомним, сам автомобиль на сверку предъявлять не нужно.

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