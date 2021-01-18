Казахстанцев предупреждают об изменении курса доллара

Курс привяжут к золотому стандарту 27 января.

Казахстанцы предостерегают друг друга о том, что 27 января курс доллара резко изменится, сообщает zakon.kz.

В распространяемых сообщениях говорится о том, что валюту якобы привяжут к золотому стандарту.

На самом деле это утверждение не подтверждается, - отмечает stopfake.kz.

Многие экономисты считают, что привязка к золотому стандарту не приведет к хорошим последствиям.

Официальных заявлений об изменении в валютной системе Штатов нет. На сайте Федеральной резервной системы подобных сообщений также нет. Из этого следует, что сообщения о привязке доллара к золотому стандарту 27 января 2021 года ничем не подтверждаются, - говорится в сообщении.

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