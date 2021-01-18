Димаш Кудайберген спел на праздновании инаугурации президента США

Он выбрал песню на казахском языке.

Казахстанский певец выступил на праздновании инаугурации президента США, передает zakon.kz.

Выступление состоялось в ночь с 17 на 18 января по казахстанскому времени, его можно было посмотреть на специальном сайте онлайн.

Я знала, что он будет исполнять казахскую песню. Уверен, зритель был в восторге от Самалтау, - написала жительница Нью-Йорка, поклонница творчества Димаша Нелли Нургалиева.

Добавим, что празднование инаугурации вновь избранного президента США начинается заранее.

Мероприятия проводит фонд Sister Cities International. По традиции, вновь избранный президент, в этот раз Джозеф Байден, назначается почетным председателем фонда.

Организаторы мероприятия пригласили всех граждан мира отметить знаменательное событие - инаугурацию. Тема этого года - «Все дороги ведут к дипломатии», и в программе заявлены выступления лучших артистов.

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