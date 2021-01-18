В акимате предоставили видео Сапара Нурашева на рабочем месте

Нурашев находится на рабочем месте.

В акимате Алматы предоставили фото и видео, что руководитель Управления комфортной городской среды г. Алматы Сапар Нурашев находится на рабочем месте, сообщает zakon.kz.

Как вы видите, я нахожусь на рабочем месте. Сегодня утром прошло аппаратное совещание с участием акима. Были даны ряд поручений, мы работаем без каких-либо отклонений. Меня никуда не вызывали, никто не информировал. Работа продолжается. Сапар Нурашев

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Алматы начато уголовное дело в отношении руководителей ТОО и Управления комфортной городской среды по факту хищения средств, выделенных на строительство инфекционной модульной больницы. Сообщалось, что в апреле 2020 года было совершено хищение бюджетных средств в сумме 3,9 млрд тенге из выделенных 5,5 млрд тенге на строительство модульной инфекционной больницы на 280 койко-мест. В Департаменте антикоррупционной службы по Алматы подтвердили факт хищения, но не сообщили, был ли кто-то задержан.

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