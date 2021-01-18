Андрей Малахов предрек массовую вакцинацию от коронавируса в России

Он сделал заявление.

Известный российский телеведущий Андрей Малахов еще до нового года заявил, что необходимо ввести полный локдаун на праздники и предрек массовую вакцинацию от коронавируса в России, передает zakon.kz.

Интересно, что данное интервью Малахов дал накануне Нового года, то есть, до того, как стало известно о массовой вакцинации россиян (перейти от масштабной к массовой вакцинации с 18 января поручил президент Владимир Путин.

Это новая реальность, в которой нам предстоит жить. В каждом паспорте, я уверен, в 2021 году появится обязательно наклейка о наличии прививки. А к чему все идет? Тебе ставят группу крови, и будет стоять печать о вакцине или о том, что ты переболел и у тебя есть антитела. А что страшного? Говорят: "Нас снимают, нас это...". Правильно! Я за то, чтобы на каждом углу в Москве стояли камеры и чтобы они работали, - сказал 30 декабря Андрей Малахов.

Тогда же он назвал правильными ограничительные меры.

Полный локдаун, как в Германии. Я не сторонник этой меры, но считаю, то, что сделал Санкт-Петербург на новогодние праздники, это правильные меры (там закрыли рестораны на 5 новогодних дней - Прим.Ред), потому что я знаю, как все будут обниматься целоваться, кидаться, петарды, вечеринки, а после 20 января - переполненные больницы, нехватка кислорода, - заявил Андрей Малахов.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева ежегодно собирают своих друзей на Масленицу в президентском люксе одного из отелей, и сейчас Малахов думает о том, как провести мероприятие в 2021 году, ведь сейчас оно будет 10-м по счету. Телеведущий не исключил возможность того, что на мероприятие будут пускать только со справками.

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