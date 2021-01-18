C 18 января изменится график работы ЦОНов в Нур-Султане 

Работу ЦОНов сократят на два часа

Согласно постановлению об ограничительных и карантинных мерах главного государственного санитарного врача города Нур-Султан Бейсеновой С.С. время работы столичных ЦОНов сокращено на два часа, сообщает zakon.kz.

С 18 января все столичные центры обслуживания населения, в том числе специализированные ЦОНы будут оказывать государственные услуги с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 часов (без перерыва).

Граждане могут заранее забронировать очередь через специальный сервис на портале egov.kz, Telegram-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.

В ЦОНах сохраняется масочный режим, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

Адреса центров обслуживания населения

отдел №1 Есильского района – пр. Мангилик ел, 30;отдел №2 Есильского района – ул.Сауран,7;отдел Алматинского района – пр. Тауелсиздик, 32;отдел Байконурского района – пр. Абая, 80;отдел №1 Сарыаркинского района – пр. Республики , 43;отдел №2 Сарыаркинского района – ул. С409, 13;отдел №1 Специализированный ЦОН – ул. 20 – 40, 2.отдел №2 Специализированный ЦОН – ул. А-82, 8 (здание вокзального комплекса "Нурлы-жол").

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