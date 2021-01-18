Более 1,2 млрд тенге хотели необоснованно израсходовать в Нур-Султане

Завышение цен выявлено в Управлении контроля и качества городской среды на услуги по отлову бродячих животных – 70 831 000 тенге.

Пресечены факты необоснованной растраты бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд тенге, сообщила на площадке Astana Adaldyq Alany первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Жазира Жылкышиева, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом с начала текущего года на регулярной основе проводится работа, направленная на пресечение фактов необоснованной растраты бюджетных средств при осуществлении государственных закупок. В результате мониторинга портала государственных закупок экономия бюджетных средств составила более 1,2 млрд тенге. Жылкышиева

Она добавила, что при проведении мониторинга установлены факты завышения рыночных цен на содержание объектов, технического обслуживания, приобретения канцелярских товаров и предметов интерьера в государственных органах и подведомственных организациях.

Так, по ее словам, завышение цен выявлено в Управление активов и государственных закупок, где на реконструкцию отдельных элементов нежилых зданий планировалось использовать 125 880 609 тенге и в Управлении контроля и качества городской среды на услуги по отлову бродячих животных – 70 831 000 тенге.

Отмечается, что после направленных рекомендаций, вышеуказанные закупки были отменены.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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