Куата Хамитова судят в Алматы

Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.

В Алматы проходит судебный процесс над Куатом Хамитовым, передает zakon.kz.

В Алмалинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении К. Хамитова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 272 ч. 3 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК,- сообщили в горсуде.

Процесс начался 18 января. Дело рассматривается в сокращенном порядке.

В сентябре прошлого года казахстанский боец Куат Хамитов записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Его доставили в Департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий. Завели уголовное дело. Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он заявил, что не отказывается от своих слов.

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