Им стал Иргалиев Асет.

Назначен новый министр национальной экономики РК. Им стал Иргалиев Асет, сообщает zakon.kz.

Ранее он занимал пост вице-министра нацэкономики.

Иргалиев Асет родился 18 июня 1986 года в Костанае.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008);

· Международная школа бизнеса, Швеция (2008);

· Университет Йорка (2009);

· Университет Ноттингема (2010)

Специальность "Экономист"

Трудовой стаж:

· Региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (09.2010-10.2011);

· Главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (10.2011-11.2012);

· Региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (11.2011);

· Директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО "Институт экономических исследований" (01.2013-2016);

· Председатель правления АО "Институт экономических исследований" (02.2016-10.2016);

· Советник председателя правления АО "НУХ "Байтерек" (10.2016-12.2016);

· Советник Премьер-министра РК (12.2016-07.2018);

· Заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК (07.2018-09.2018);

· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (09.2018-03.2019);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019);

·Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 08.2019)

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