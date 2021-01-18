3,5 года ограничения свободы получил районный аким за злоупотребления полномочиями

Он также пожизненно лишен права работать на госслужбе.

Баянаульским районным судом Павлодарской области бывший аким Баянаульского района осужден за злоупотребление должностными полномочиями, передает zakon.kz.

Во время судебных заседаний было установлено, что аким Баянаульского района К., используя свои служебные полномочия, в период 2016-2019 г.г. принял незаконное решение о строительстве аэродрома и приобретении для этой цели здания с земельным участком для размещения взлетно-посадочной полосы и аэропорта, эксплуатация которых по местоположению и нормам безопасности в области гражданской авиации невозможна.

Как отметили в суде, вина подсудимого доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз. Он свою вину признал полностью.

В суде прокурор просил назначить бывшему акиму 4 года ограничения свободы.

Представитель потерпевшего - Управление финансов Павлодарской области согласился с мнением прокурора.

Санкция ст.361 ч.4 п.3 УК, по которой обвиняется подсудимый, предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы сроком до 7 лет.

Учитывая признание вины, возраст подсудимого (63 года) и мнения сторон, суд назначил К. 3 года 6 месяцев ограничения свободы. Он также пожизненно лишен права работать на госслужбе.

По закону суд обязан сначала рассмотреть возможность назначения более мягкого наказания из предусмотренных санкцией статьи. И только, если это невозможно, назначается более строгое, - пояснили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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