Сформирован новый кабинет министров Казахстана

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Все кандидатуры были согласованы в Мажилисе.
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства, передает zakon.kz.
Указ размещен на сайте Акорды.
О составе Правительства Республики Казахстан
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить:Смаилова Алихана Асхановича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Скляра Романа Васильевича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан; Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан; Ермекбаева Нурлана Байузаковича – министром обороны Республики Казахстан; Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан; Балаеву Аиду Галымовну – министром информации и общественного развития Республики Казахстан; Омарова Сапархана Кесикбаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан; Бекетаева Марата Бакытжановича – министром юстиции Республики Казахстан; Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан; Цоя Алексея Владимировича – министром здравоохранения Республики Казахстан; Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; Атамкулова Бейбута Бакировича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан; Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан; Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – министром культуры и спорта Республики Казахстан; Султанова Бахыта Турлыхановича – министром торговли и интеграции Республики Казахстан; Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; Иргалиева Асета Армановича – министром национальной экономики Республики Казахстан; Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Мирзагалиева Магзума Маратовича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; Ногаева Нурлана Аскаровича – министром энергетики Республики Казахстан.
Новым министром национальной экономики стал Асет Иргалиев. Новым министром труда - Серик Шапкенов.
Иргалиев ранее был вице-министром нацэкономики, а Шапкенов занимал пост вице-министра труда и соцзащиты.
Мухтар Тлеуберди остался главой МИДа, но также стал заместителем премьер-министра.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!