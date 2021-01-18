Сформирован новый кабинет министров Казахстана

Все кандидатуры были согласованы в Мажилисе.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства, передает zakon.kz.

Указ размещен на сайте Акорды.

О составе Правительства Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить:

– первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;– заместителем премьер-министра Республики Казахстан;– заместителем премьер-министра Республики Казахстан;– заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан;– руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;– министром обороны Республики Казахстан;– министром внутренних дел Республики Казахстан;– министром информации и общественного развития Республики Казахстан;– министром сельского хозяйства Республики Казахстан;– министром юстиции Республики Казахстан;– министром образования и науки Республики Казахстан;– министром здравоохранения Республики Казахстан;– министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;– министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;– министром финансов Республики Казахстан;– министром культуры и спорта Республики Казахстан;– министром торговли и интеграции Республики Казахстан;– министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;– министром национальной экономики Республики Казахстан;– министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;– министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;– министром энергетики Республики Казахстан.

Новым министром национальной экономики стал Асет Иргалиев. Новым министром труда - Серик Шапкенов.

Иргалиев ранее был вице-министром нацэкономики, а Шапкенов занимал пост вице-министра труда и соцзащиты.

Мухтар Тлеуберди остался главой МИДа, но также стал заместителем премьер-министра.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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