Назначен новый министр труда в Казахстане

Им стал Серик Шапкенов.

В Казахстане новый министр труда, сообщает zakon.kz.

Теперь министерство труда и социальной защиты населения возглавляет Шапкенов Серик. Прежде он занимал пост вице-министра ведомства.

До него главой министерства был Нурымбетов Биржан.

О назначении Шакенова говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.

Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, - говорится в сообщении на Акорде.

Шапкенов родился 29 июля 1979 года в Уральской области.

В 2000 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-математик.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области.

В 2012-2015 годы был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С 2015 по 2016 годы — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С 2016 по 2018 годы работал акимом города Атырау.

С 2018 года по июнь 2020 года — первый заместитель акима Атырауской области.

С июня 2020 года был вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!