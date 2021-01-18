Дело о младенце в холодильнике: к 18 годам приговорили главврача

На скамье подсудимых всего было пять человек.

В Атырау оглашен приговор по делу об убийстве новорожденного, передает zakon.kz.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области бывший руководитель Атырауского областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев приговорен к 18 годам лишения свободы, сообщил телеграм-канал Атырау ONLINE.

На скамье подсудимых всего было пять человек: Куаныш Нысанбаев, акушер-гинеколог Аскар Каиржан, врачи-неонатологи Руслан Нурмуханбетов и Дарига Джумабаева, акушерка-медсестра Жамиля Кулбатырова.

Аскар Каиржан получил 16 лет заключения, Тамила Кульбатирова приговорена к 15 года лишения свободы.

Осенью 2019 года роддом в Атырауской области оказался в центре скандала. Неонатологи обвинены в недонесении о преступлении, Каиржан и Кулбатырова - в убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору, главный врач Нысанбаева - в присвоении вверенного чужого имущества, злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки, мошенничестве, совершенном лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, бездействии по службе, которое повлекло тяжкие последствия и убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Потерпевшая Нуржамал Турумбетова. Именно ее ребенок осенью 2019 года после родов не подавал признаков жизни и его оформили как "мертворожденного". Позже у него зашевелилась ножка, увидев это акушер-гинеколог Каиржан позвонил главврачу Нысанбаеву, но тот сказал, что младенца нужно оставить в холодильнике.

Возможно, об этой истории никто бы не узнал, если бы не Антикоррупционщики. Они прослушивали телефон главврача, потому что подозревали его в даче взятки.

Руководитель Управления здравоохранения Маншук Аймурзиева еще тогда подала в отставку. В феврале 2020 года ее признали виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия" и приговорили к штрафу в 5 млн тенге.

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