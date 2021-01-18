ВОЗ опять пугает катастрофой, теперь моральной

Серьезная угроза нависла над обещанием равного доступа к вакцине от новой коронавирусной инфекции.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адан Гебрейесус предупредил мир о грани катастрофы. И ее причина - вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Речь идет о неравном доступе к прививкам - в настоящее время они применяются практически исключительно в богатых странах, передает Twitter организации.

Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира, — сказал Гебрейесус на сессии Исполнительного совета ВОЗ.

По его словам, серьезная угроза нависла над обещанием равного доступа к вакцине от новой коронавирусной инфекции. В последние недели не раз звучали вопросы о том, получит ли международный механизм равного доступа к вакцинам COVAX препараты, в которых нуждается, и выполнят ли свои обещания государства с высокими доходами.

Глава ВОЗ указал на то, что в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок. По его словам, под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.

В конце декабря он уже предупреждал, что мир ждут новые испытания в связи с пандемией коронавируса. Он призвал страны делиться информацией, чтобы более эффективно справляться с новыми мутациями SARS-CoV-2.

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