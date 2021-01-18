Подстрекательство к даче взятки – чиновников в ВКО приговорили к 7 и 10 годам

Обоим пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ВКО вынес приговор по ранее завершенному уголовному делу Антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

Граждане Баймадиев и Басболатов осуждены по факту подстрекательства к даче взятки должностным лицам правоохранительных органов в сумме 40 млн тенге, а также по факту покушения на мошенничество за положительное разрешение уголовного дела в отношении двух заместителей председателей Комитета по делам спорта и физической культуры.

​Приговором суда Баймадиев осужден с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет и Басболатов с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет, оба с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе. Антикоррупционная служба по ВКО

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